CZ vergoedt digitale therapie

Zorgverzekeraar CZ is een partnership aangegaan met Moovd, een ontwikkelaar van digitale zorgproducten. De zorgverzekeraar is de eerste die digitale EMDR en Exposure therapie voor de ggz vergoedt. De ontwikkeling past bij de ambitie van CZ om de zorg met digitalisering toekomstbestendig te maken.

Judith Verlind, CZ zorgverzekeringen: “Wij denken dat digitalisering in de GGZ essentieel is om de zorg toekomstbestendig te maken in deze tijden van toegenomen vraag, wachtlijsten, personeelstekorten en stijgende kosten. Dat vraagt om radicale vernieuwingen.”

“Het is best een doorbraak, vindt Menno Kamphuis van Moovd. “Iedereen heeft het over de noodzaak tot meer digitaliseren – alleen waar moet men beginnen? CZ neemt hierin het voortouw door deze technieken toegankelijk en bereikbaar te maken door dit financieel te ondersteunen. Erg gaaf en mooi dat wij als partner het exclusieve vertrouwen hebben gekregen van de zorginstellingen en CZ om hiervoor de beste digitale therapieën te kunnen leveren.’’

Therapie dankzij algoritme

Een van de belangrijkste voordelen van digitale therapieën is dat het psychologen veel werk uit handen neemt bij bijvoorbeeld EMDR-therapie. Daarbij moet de cliënt een of meer taken uitvoeren om zo het werkgeheugen te belasten en wordt tegelijkertijd gesproken over emotionele herinneringen.

Normaal moet de psycholoog of therapeut het werkgeheugen zelf belasten en in de gaten houden of de cliënt voldoende wordt belast, maar het programma neemt dit over. Via telefoon, tablet of laptop worden de taken aan de cliënt aangeboden waarbij het programma de werkgeheugenbelasting meet en optimaliseert: iets dat de therapeut normaal naar eigen inzicht moet doen. Het algoritme werkt hier dus samen met de therapeut. Dat kan in de praktijkruimte, maar ook bij de cliënt thuis via beeldbellen.

Tijdsbesparing

Kamphuis: “Vaak duurt een EMDR-sessie 90 minuten, maar met deze oplossing kan het ook in 60 minuten. Op de lange termijn gaat dat heel veel schelen aan tijd en wachtlijsten.” En ook de kwaliteit van de zorg wordt beter: “ Het is nauwkeuriger, zien we uit onderzoek. We zien een 20 procent betere SUD-daling (emotionele reactie) ten opzichte van traditionele vingerbewegingen. Dit heeft een verhogend effect op de kwaliteit van leven van de cliënt.’’