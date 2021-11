CZ wil coalitie met vvt-organisaties en gemeente Hoeksche Waard

CZ wil met drie zorgorganisaties en de gemeente Hoeksche Waard intensief samenwerken in de ouderenzorg. Streven is om te voorkomen dat mensen veel hulp nodig hebben en ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk veilig en zelfstandig wonen, zegt Caro Verlaan, manager CZ zorgkantoor.

Samen met wethouder Joanne Blaak- van de Lagemaat en de zorgbestuurders van zorgorganisatie Heemzicht, Zorgwaard en Alerimus bekrachtigde Verlaan op maandag 1 november 2021 de intentie tot samenwerking in de vorm van een duurzame coalitie.

Geen of lichte behoefte aan zorg

‘We richten ons op de ouderen die nog geen zorg of alleen een lichte behoefte aan zorg of ondersteuning gebruiken”, aldus Blaak-van de Lagemaat. “Sociale contacten, gezonde voeding en beweging en een zinvolle dagbesteding zijn voor alle mensen belangrijk. In deze coalitie focussen we ons op de 65 tot 80-jarigen die hierbij (soms) ondersteuning kunnen gebruiken. Het gaat echt om investeren in preventie, participatie en innovatie ook in lijn met de (nu nog concept-) Visie Wonen Welzijn Zorg.”

E-health

Namens de bestuurders van de drie zorgorganisaties vult directeur-bestuurder Nico de Pijper (Zorgwaard) aan: “We kijken daarbij naar de kwaliteit van leven, het toegankelijk houden van de zorg, de kostenontwikkeling en het werkgeluk van de zorgmedewerkers. Dat is een flinke uitdaging, maar echt keihard nodig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inzet van e-health voor betere en effectievere zorg, het uitbreiden van tijdelijk verblijf als verlengstuk van zelfstandig thuis wonen en het meer in gezamenlijkheid met de lokale samenleving invullen van de behoeften van kwetsbare inwoners.”