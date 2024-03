D66-Kamerlid uit kritiek op houding KNMG over voltooid leven

D66 heeft “niet de illusie” dat de KNMG met die kritiek “alle artsen in Nederland vertegenwoordigt. Daarvoor is het vraagstuk rond het levenseinde te fundamenteel en persoonlijk”, zegt Podt in reactie op de kritiek die de federatie donderdag heeft geuit op haar initiatiefwetsvoorstel Voltooid Leven. De kritiek doet volgens Podt ook “geen recht aan de wens van de meerderheid van de Nederlanders om een zelfgekozen levenseinde zonder medische grondslag mogelijk te maken.”

Wel neemt de partij de bezwaren van de KNMG “zeker mee in de verdere behandeling van het wetsvoorstel”, zegt Podt.

Mensen in kwetsbare positie

Volgens de KNMG zitten in het wetsvoorstel verschillende risico’s voor mensen in een kwetsbare positie. De artsenfederatie wijst daarbij op onder meer problemen als eenzaamheid, depressie en financiële problemen. Het is volgens de artsenfederatie belangrijk om daar meer aandacht aan te geven. Ook de leeftijdsgrens is voor de artsenfederatie een probleem.

Podt heeft in november een aangepast wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, mede na kritiek van de Raad van State. Voorgesteld wordt om mensen van 75 jaar en ouder zelf te laten beslissen over hun overlijden wanneer ze niet verder willen leven. Een levenseindebegeleider moet hen daarbij minimaal zes maanden ondersteunen. Daarnaast is in het voorstel toegevoegd dat een arts bij het proces moet worden betrokken, die de begeleider inlicht over de medische situatie van de betrokkene.

Het is nog niet bekend wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandelt. (ANP)