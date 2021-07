D&A Medical Group overgenomen door Conclusion

Bij D&A Medical Group, dat in 2000 werd opgericht, werken vijftig consultants en implementatiespecialisten die ervaring hebben met bijvoorbeeld grote digitaliseringstrajecten en EPD-implementaties bij ziekenhuizen, revalidatiezorg en GGZ.

Reisinformatiesysteem

IT-dienstverlener Conclusion is actief in meerdere sectoren. Zo beheert het bedrijf de IT achter de stroomvoorziening van Eneco, maar ook de reisinformatiesystemen van de NS. In 2018 werkten er zo’n 1.400 mensen bij Conclusion, dat toen een omzet boekte van 200 miljoen euro.

Data in zorgproces

Als onderdeel van Conclusion gaat D&A naar verwachting samenwerken met Furore, sinds 2017 onderdeel van Conclusion. Furore richt zich op applicatieverbetering en -ontwikkeling en op de toepassing van data in het zorgproces.

Digitale stroomversnelling

“De toevoeging van D&A aan ons ecosysteem resulteert in een strategische positie voor Conclusion in een markt die in een digitale stroomversnelling zit”, aldus Bert Jan de Jongh, Director Business Transformation bij Conclusion. “Zorgaanbieders uit verschillende segmenten werken steeds meer samen, waardoor de grenzen tussen cure en care verdwijnen. Een betere gegevensuitwisseling tussen zorgpartijen is hiervoor cruciaal.”