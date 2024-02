Daelzicht verwelkomt nieuwe leden raad van toezicht

Ruud Coolen van Brakel en Monique Hertogs treden op 1 maart toe tot de raad van toezicht van Daelzicht. Per 1 november 2024 treden de huidige voorzitter Antoinette Knoet-Michels en de vicevoorzitter Pink van Veen af vanwege het einde van hun termijnen. Coolen van Brakel neemt dam de functie van voorzitter over.

Coolen van Brakel is bestuursvoorzitter van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) te Utrecht. Daarnaast heeft hij een brede ervaring als toezichthouder onder andere in de jeugdzorg en de gehandicaptensector.

Hertogs is bestuurder bij Savant Zorg. Daarvoor is zij onder andere werkzaam geweest in de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten. Vanwege haar kennis en expertise op het gebied van kwaliteit en zorg is Monique tevens lid van de commissie Kwaliteit & HR binnen Daelzicht.

Daelzicht biedt op ruim tachtig locaties in Limburg dagbesteding en thuisondersteuning voor zo’n tweeduizend kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.