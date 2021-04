Dag na storing schiet aantal coronagevallen omhoog

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal fors gestegen, maar dat komt deels door een technische storing eerder in de week. Toen konden de GGD’en een onbekend aantal positieve tests niet melden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De storing is verholpen en tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 8797 vastgestelde besmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari.

Op woensdag meldde het RIVM bijna 5500 positieve tests, meer dan duizend gevallen minder dan de dagen ervoor. Op woensdagen is het aantal gevallen doorgaans juist hoger dan op maandagen en dinsdagen.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 51.200 positieve tests gemeld. Dat komt neer op ruim 7300 nieuwe gevallen per dag, en dat is het hoogste gemiddelde in twee weken. Daarmee is Nederland terug op het niveau van voor de paasdagen.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de gemeente kregen 393 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Amsterdam kwamen 378 besmettingen aan het licht, in Den Haag 294, in Utrecht 220 en in Tilburg 176. Van de veiligheidsregio’s had Rotterdam-Rijnmond de meeste nieuwe gevallen: 783. Rotterdam en omstreken steken al tijden boven de rest van het land uit.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met veertien. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in het afgelopen etmaal zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas een tijdje later geregistreerd. In de afgelopen week zijn 173 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 25 per dag. Het aantal sterfgevallen is fors gedaald sinds het begin van de vaccinatiecampagne.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,4 miljoen Nederlanders positief getest. Van hen zijn bijna 17.000 overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger. (ANP)