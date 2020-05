In de verpleeghuis- en thuiszorg neemt het sterftecijfer steeds verder af. Het aantal bewoners in verpleeghuizen dat overlijdt aan COVID-19 stabiliseert de laatste tijd tussen de 15 en 20 mensen per week.

In week 15 overleden 2406 mensen in de langdurige zorg, al dan niet als gevolg van het coronavirus, in week 18 nog 1409. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS.

In de verpleeghuizen neemt het aantal mensen dat overleed af sinds week 16. De top lag in de week daarvoor, van 6 tot 10 april. Toen overleden er 2285 mensen. Daarna daalde het sterftecijfer tot 4 mei naar 1349. De afgelopen drie weken is de mortaliteit in verpleeghuizen afgenomen met zo’n driehonderd mensen per week. De oversterfte ten opzichte van het gemiddelde in de eerste tien weken van 2019 ligt nu op 21 procent.

Verpleeghuizen

Het aantal nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten is lager dan in maart en april. Sinds eind april stabiliseert het aantal nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten. Er komen iedere dag nog wel nieuwe locaties bij, maar niet meer zoveel als in maart en de eerste helft van april. Dat meldde het RIVM gisteren. De laatste dagen komen er dagelijks zo’n twee nieuwe locaties bij.

Pilot beperkte bezoekregeling

Ook het aantal gemelde COVID-19 overlijdens in verpleeghuisbewoners neemt af sinds eind april, met af en toe een uitschieter naar boven. Sinds 7 mei is de daling een feit, het sterftecijfer aan COVID-19 ligt tussen de 20 en 15 bewoners per dag. Verpleeghuizen laten bewoners en zorgmedewerkers testen wanneer er een verdenking is op COVID-19. Hiermee is voldaan aan de voorwaarden van de pilot met een beperkte openstelling voor bezoek, waar op dit moment 26 verpleeghuizen aan mee doen. Het kabinet eiste dat niet alleen het landelijk aantal besmettingen zou zijn afgevlakt, maar ook het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen.

Verenso expliciteerde deze voorwaarden als volgt: Het totaal aantal nieuwe meldingen in de COVID-19 registratie daalt gedurende een periode van twee weken ten opzichte van het totaal aantal patiënten bij wie de registratie is afgerond. Het aantal overleden personen uit de EPD metingen laten twee weken achter elkaar een afvlakking zien. Het aantal locaties met Covid19 neemt twee weken achtereen niet toe.

Coronabesmettingen

Drie dagen voor de start van de pilot op 11 mei kwamen de cijfers van het CBS uit week 17 officieel bekend. Volgens het CBS overleden er in die week 1708 mensen. Dat betekende een daling die net twee weken aan de gang was.

Verpleeghuizen konden voor de pilot in aanmerking komen als ze in ieder geval vrij van besmettingen zijn. Voor deelname was daarnaast van belang dat de cliëntenraad, ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad/professionele adviesraad, het management en de specialist ouderengeneeskunde van de betreffende locatie hadden ingestemd. Uiteindelijk zijn er geen 25 maar 26 verpleeghuizen uitgekozen. Bovendien mocht verpleeghuis De Honinghoeve in Nijmegen toch meedoen, ondanks enkele coronabesmettingen die werden ontdekt vlak voor het ingaan van de proef.