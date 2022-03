Danielle Melis is benoemd als commissaris bij PGGM Vermogensbeheer. Zij zal per 1 april 2022 voor een periode van vier jaar toetreden tot een driekoppige raad van commissarissen die toeziet op het vermogensbeheer. De raad bestaat verder uit Edwin Velzel (voorzitter) en Willem Jan Brinkman. Melis neemt de plaats in van Roderick Munsters die eerder dit jaar vrijwillig was afgetreden als commissaris.