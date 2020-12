Dankbaarheid voor zorg in de vorm van kerstpakketten en sterrenmaaltijden

“Mijn vrouw heeft een dagboek bijgehouden: lange tijd was mijn overlevingskans nog geen 10 procent”, zegt Van Elewout aan RTL Nieuws. Van Elewout werd begin maart besmet met het virus. Een week later werd hij opgenomen in het ziekenhuis op de ic. “Ze hebben verschrikkelijk hun best gedaan om mij in leven te houden. Het was een pittige wedstrijd. Dit wens ik mijn ergste vijand niet toe.”

Groot feest

In juni startte Van Elewout met revalidatie. Vorige maand vierde hij zijn 55ste verjaardag. “Eigenlijk wilde ik een heel groot feest voor het personeel geven, want dankzij hen kon ik deze verjaardag vieren. Maar dat vieren kan natuurlijk niet.” Daarom vroeg hij een vriend in de kerstpakkettenbranche om hulp. Via deze weg kan hij toch zijn dankbaarheid tonen.

Leffe

Van Elewout is niet de enige die zijn lieve voor de zorg via de maag speelt. De bierbrouwer Leffe doneert 1.100 maaltijden van sterrenchefs aan vier ziekenhuizen in Nederland, België en Frankrijk, meldt de Levensmiddelen Krant. Ook doneert de brouwer ruim 28.000 flesjes alcoholvrij Leffe en glazen waarop een boodschap van dankbaarheid staat.

Klein gebaar

De 275 kant-en-klare lunchmaaltijden per ziekenhuis worden afgeleverd bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en ziekenhuizen in Dinant, Antwerpen en Valenciennes. Jasper Kessels, retaildirecteur bij AB InBev: “Het is een klein gebaar, maar juist in deze tijden hopen we dat zo’n gebaar het verschil kan maken voor de medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.”