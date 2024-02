Dannenberg nieuwe voorzitter rvt Triade Vitree

Per 1 maart is Erik Dannenberg voorzitter van de raad van toezicht van Triade Vitree. Hij neemt het stokje over van Henk Reimert, die na twee termijnen aftreedt. Reimert was voorzitter van de raad vanaf 1 januari 2023.

Triade Vitree biedt zorg en ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis, en jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen.

Dannenberg heeft een ruime ervaring in het sociaal domein. Na zijn studie maatschappelijk werk heeft hij bijna 20 jaar gewerkt in de verslavingszorg en crisis/maatschappelijke opvang. Dannenberg vervulde tal van bestuurs- en toezichthoudende functies, dikwijls als voorzitter. Zo was hij van 2005 tot 2014 wethouder in de gemeente Zwolle, met o.m. diverse portefeuilles in het sociaal domein.

Op dit moment is Dannenberg voorzitter van Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, en lid van de Raad voor Volksgezondheidszorg en Samenleving, adviesorgaan voor regering en parlement.

Erik Dannenberg: “Mijn levensmotto is: ‘Iedereen hoort erbij, iedereen doet ertoe, iedereen moet mee kunnen doen’. Dat sluit helemaal aan bij de missie van Triade Vitree: er samen voor zorgen dat cliënten zoveel mogelijk zelf vormgeven aan hun leven, uitgaande van hun eigen mogelijkheden en kracht.”