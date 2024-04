Databeschikbaarheid voor borstkanker vraagt om meer regie

De medische gegevens van iemand met de diagnose kanker worden niet altijd automatisch gedeeld onder artsen en ziekenhuizen. Dat leidt tot tijdverlies, onnodige herhaling van informatie en soms fouten die de behandeling kunnen vertragen of schaden. De casus ‘Knelpuntenanalyse informatiestandaard mammacarcinoom’ van het IKNL en Nictiz moet daar verandering in brengen.

Het IKNL en Nictiz (het Nederlandse kenniscentrum voor landelijke toepassingen van ict in de zorg) benadrukken hiermee het belang van goede registratie en digitale informatievoorziening in borstkankerzorg en de regie die daarvoor nodig is.

Inzicht

De casus vanuit IKNL beschrijft de afspraken die zijn gemaakt over ‘Eenheid van taal’ in de borstkankerzorg en hoe de afspraken tot stand zijn gekomen. Ook brengt het de activiteiten en rollen in beeld die van belang zijn om goede informatie digitaal beschikbaar te maken.

De ervaren knelpunten bij de informatiestandaard voor Borstkanker zijn door de partijen in beeld gebracht. Het daarmee verkregen inzicht geeft beleidsmakers, bestuurders, houders en beheerders van informatiestandaarden en -voorzieningen beter inzicht in de samenhang van afspraken en specificaties en handvatten voor verbetering.

Ook maakt de casus inzichtelijk wat er nodig is om met regie de databeschikbaarheid in de zorg te verbeteren. Inmiddels worden de knelpunten oncologie-breed opgepakt binnen het programma OncoNext.