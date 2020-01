Datadilemma: epd-leverancier Cerner wees royaal aanbod Google af

Dat schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal.

Google was bereid om 250 miljoen dollar te betalen voor het opslaan van evenzoveel dossiers, een bedrag dat betrokkenen als zeer royaal beschouwen. Google deed het aanbod bovendien aan Cerner-ceo Eric Schmidt persoonlijk.

Gegevens miljoenen Amerikanen

Het achterliggende gedachte was vermoedelijk een dieper inzicht in en een mogelijk gebruik van de gezondheidsgegevens van miljoenen Amerikanen. Vertegenwoordigers van Google waren vaag bij het beantwoorden van vragen over hoe de gegevens van Cerner zouden worden gebruikt, aldus de Wall Street Journal. Mede hierom blies Cerner de deal af. De epd’s zijn inmiddels onder minder gunstige voorwaarden opgeslagen bij Amazon.



Vertrouwen winnen

De mislukte Cerner-deal maakt duidelijk wat het probleem is van Google en andere techgiganten bij de overstap naar de zorgmarkt: het vertrouwen winnen van zorgpartners en het publiek.

Google is inmiddels zeer actief op de Amerikaanse zorgmarkt. Het bedrijf sloot partnerschappen met enkele van de grootste zorgorganisaties van de Verenigde Staten. In een paar jaar tijd kon Google tientallen miljoenen patiëntendossiers bekijken of analyseren. Dit gebeurde in ten minste driekwart van de Amerikaanse staten.

Complete dossiers

Het gaat hierbij om complete gezondheidsdossiers, inclusief aandoeningen en medicijnen, maar ook namen en geboortedata. Lang niet altijd zijn patiënten en artsen hiervan op de hoogte, aldus de Wall Street Journal.