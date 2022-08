Datakoppeling huisartsenpost en ambulance verbetert spoedzorg

Huisartsenposten in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel krijgen vanaf nu de digitale triagegegevens doorgestuurd vanuit de meldkamer Ambulancezorg Arnhem-Nijmegen. Daardoor kunnen patiënten in spoedsituaties sneller en beter geholpen worden. De pilot ‘Zorgcoördinatie’ met de applicatie voor datakoppeling wordt nu getest.

Dat meldt Topicus op 24 augustus. De pilot is een samenwerking tussen Onze Huisartsen Arnhem, Huisartsenpost Gelderse Vallei, Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, Spoedpost Gelders Rivierenland, de Meldkamer Ambulancezorg Arnhem-Nijmegen en Topicus.

Digitale gegevensuitwisseling van huisartsenpost (HAP) naar de Meldkamer Ambulancezorg was al mogelijk, maar andersom nog niet. Toch komt het vaak voor dat een patiënt de meldkamer belt, terwijl de zorg ook door een huisarts zou kunnen worden verleend.

Tijdswinst

De datakoppeling levert tijdswinst op voor zorgverleners, zegt projectmanager Bart Koopmans van Ambulancezorg Gelderland-Midden. Voor de nieuwe applicatie zijn wel een aantal aanpassingen gedaan in het meldkamersysteem. De koppeling in het triagesysteem is in deze pilot belangrijk. Bij het triëren wordt veel informatie geregistreerd die overgedragen kan worden. De koppeling voorkomt dubbele registratie of het opnieuw uitvragen van informatie bij een patiënt die al uitgevraagd is.

De komende tijd wordt binnen de pilot Zorgcoördinatie bekeken wat de ervaringen zijn met deze nieuwe koppeling. Daarnaast wordt gekeken naar een mogelijke langetermijnsamenwerking tussen de verschillende zorgpartners.