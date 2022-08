Datalek bij GGD: gegevens 148 mensen op straat

De GGD IJsselland heeft een datalek gemeld. De gegevens van 148 mensen die een uitnodiging krijgen voor een vaccin tegen de apenpokken zijn daardoor op de verkeerde plek beland. De oorzaak is een menselijke fout, meldt RTV Oost.

Een GGD-medewerker wilde een collega mailen, maar gebruikte per ongeluk een ander adres. Daardoor belandde een lijst met namen van mensen die worden uitgenodigd voor een vaccinatie tegen apenpokken op de verkeerde plek. Op de lijst stonden gegevens als geboortedata, telefoonnummers en e-mailadressen.

Schade beperkt

Nadat de fout werd ontdekt, heeft de GGD de ontvanger van de mail gevraagd de mail en de bijlage waarin privé-gegevens staan te verwijderen. Dat heeft de persoon ook beloofd, waarmee de kans groot is dat de schade beperkt blijft.

Melding en aanpassingen

Evenzogoed is er sprake van een datalek, waar de GGD IJsselland melding van heeft gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook zijn de getroffen personen op de hoogte gebracht. Manager Anoushka Knoef laat bij RTV Oost weten dat de organisatie gaat kijken of ze het beleid of de technische omgeving kunnen aanpassen om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer kan gebeuren.