Datalek bij Kenter Jeugdhulp: medische dossiers kwetsbare kinderen liggen op straat

In de gelekte dossiers staan de volledige namen van jonge kinderen in combinatie met zeer gevoelige informatie. Het gaat onder meer om psychische aandoeningen, hun thuissituatie, drugsgebruik en problematiek op school.

Het datalek kwam aan het licht na onderzoek door RTL Nieuws. “Zo’n datalek kan consequenties hebben die hen de rest van hun leven achtervolgen”, zegt Simone van der Hof, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in digitale kinderrechten tegen RTL Nieuws.

Toegang tot behandelgesprekken

Naast de medische dossiers kreeg RTL ook toegang tot de zakelijke cloudomgeving van werknemers, waarin zij werken aan dossiers. Het bleek ook mogelijk om in te loggen bij behandelgesprekken over cliënten via Microsoft Teams, hoewel de journalist in kwestie dat niet daadwerkelijk gedaan heeft.

Menselijke fout

Kenter Jeugdhulp spreekt in reactie op de onthulling van een menselijke fout. De organisatie verzuimde de oude domeinnaam van de rechtsvoorganger van Kenter, de Jeugdriagg.nl, af te sluiten. RTL kon daardoor de oude website en bijbehorende mailadressen overnemen en die gebruiken om toegang tot het online systeem te krijgen. Eerder maakte Jeugdzorg Utrecht exact dezelfde fout.

Diepgaand onderzoek

De gegevens zijn afgezien van de betrokken journalist niet verder verspreidt, stelt Kenter, dat in een reactie diepgaand onderzoek naar de databeveiliging aankondigt. De zaak is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.