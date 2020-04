Datalek gevonden in een van de mogelijke corona-apps

De gegevens zijn afkomstig uit een ander project en zijn volgens hem vanwege de druk om de code snel openbaar te maken, per ongeluk niet verwijderd terwijl dat wel had gemoeten. “Een menselijke fout. Dat is niet goed, maar we hadden een half uur de tijd om de code online te zetten. Iedereen probeert iets goed te doen, dat dit dan gebeurt is heel sneu. We hebben in elk geval geen enkel commercieel doel.”

Verwijderd

Inmiddels zijn de gegevens verwijderd en de makers roepen mensen op die de informatie eraf hebben gehaald, hier niets mee te doen. De personen van wie de gegevens zijn uitgelekt, worden op de hoogte gebracht. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het ministerie van Volksgezondheid worden geïnformeerd.

Transparant

Het ministerie vindt het “juist ook wel goed” dat de fout tijdens de zogenoemde appathon van dit weekend, waarbij appbouwers commentaar krijgen van deskundigen en belangstellenden en hun werk vervolgens kunnen verbeteren, aan het licht komt. “Het mooie van dit evenement is dat het transparant is en dit meteen opvalt, zodat het kan worden opgelost.”

Eindresultaat

Het departement zet kanttekeningen bij de stelling van de makers dat de haast die het departement vraagt de boosdoener is. “Het gaat snel, want het virus wacht niet. Maar de andere zes app-ontwikkelaars hebben deze fout niet gemaakt.”

De uitglijder betekent niet dat de bouwers van COVID19 Alert het nu kunnen vergeten, zegt het ministerie. Het kabinet beoordeelt straks niet alleen het eindresultaat, maar ook de uitgangspunten van de makers en hun omgang met fouten.

De ontwikkelaars van zeven mogelijke corona-apps presenteren dit weekend hun product. De app moet helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zodat de strenge coronamaatregelen mogelijk wat kunnen worden versoepeld. (ANP)