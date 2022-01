Datalek Màxima Medisch Centrum door loopbriefje

Het datalek bij het Màxima Medisch Centrum is veroorzaakt doordat een loopbriefje met de gegevens van dertien patiënten op straat is gevonden, meldt het ziekenhuis in een update. Op het loopbriefje staan: naam, geboortedatum, patiëntnummer en enkele medische gegevens. Er staan geen burgerservicenummers of adresgegevens op.