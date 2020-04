Datamodel ontwikkeld voor terugkeer naar reguliere zorg

Interessant voor u

Donatie verzekeraars voor zorgpersoneel in frontlinie

Het Verbond van Verzekeraars maakt 2,5 miljoen euro over aan de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Dat geld is bedoeld voor mensen die nu in de zorg aan het werk zijn met coronapatiënten en dus ook zelf meer risico lopen op de intensive care te belanden, arbeidsongeschikt te raken of zelfs te overlijden. Het geld is niet alleen voor de zorgverleners zelf maar ook voor hun familieleden.