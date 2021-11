DC Klinieken neemt MCV Nederland over

MCV Nederland bestaat uit twee zelfstandige klinieken die maag- en darmzorg leveren. De beslissing tot partnerschap is genomen om de zorg in de regio te kunnen blijven waarborgen. DC Klinieken is een netwerkorganisatie die verzekerde zorg biedt op het vlak van huid & allergie, pijnzorg, radiologie en maag- en darmonderzoeken. Sylvia Mulder, operationeel directeur DC Klinieken: “De kernwaarden waar we bij DC Klinieken voor staan, zijn: aandacht, snelheid, daadkracht en eenvoud. Deze sluiten goed aan bij de visie op patiëntenzorg van MCV Nederland.”



MCV Nederland bestaat elf jaar en is het afgelopen jaar op zoek gegaan naar ‘een betrouwbare partner’ om te kunnen blijven voortbestaan. Gerrit-Jan Verbeek, directeur MCV Nederland: “Wij zijn in het afgelopen jaar op zoek gegaan naar een partner die bij ons past en zijn trots op deze ontwikkeling. Wij kijken ernaar uit onze samenwerking onder de naam DC Klinieken voort te zetten.”

ZKN keurmerk

Zowel MCV Nederland als DC Klinieken draagt al vele jaren het ZKN-keurmerk. De twee nieuwe DC Klinieken behandelcentra, Apeldoorn en Hengelo, behouden het keurmerk ook na overname. Daarnaast gaan DC Klinieken Apeldoorn en Hengelo mee in de komende audit voor ISO 9001-2015, die DC Klinieken reeds hanteert op haar huidige dertien locaties.

Diagnostiek en poliklinische zorg

Het aanbod van MCV Nederland zal stap voor stap ‘in lijn worden gebracht’ met dat van DC Klinieken. De focus in de klinieken ligt met name op diagnostiek en kortdurende poliklinische zorg. Daarnaast blijven de twee locaties, net als de overige zorgcentra van DC Klinieken, een structurele bijdrage leveren aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Bij de DC Klinieken werken inmiddels meer dan 600 zorgprofessionals. Na de overname is de organisatie vertegenwoordigd op vijftien locaties door heel Nederland.