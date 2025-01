Ddos-aanval had geen invloed op zorg umc’s

SURF werd vrijdagochtend voor de derde dag op rij getroffen door een ddos-aanval. Deze begon om 08.20 uur en was ruim twee uur later verholpen. Het ging opnieuw om “een grote aanval met een groot volume aan verkeer die bovendien steeds van doelwit wijzigde”. Bij de aanvallen worden systemen bestookt met zoveel verkeer dat ze onbereikbaar worden. Instellingen verspreid over het land ondervonden de gevolgen.

Volgens SURF hebben de maatregelen tegen nieuwe aanvallen een positief effect gehad. De woordvoerder wil niet zeggen welke maatregelen zijn genomen “om de aanvallers geen voordeel te geven”. Er is aangifte gedaan bij de politie.

Woensdag en donderdag was het gezamenlijke computernetwerk ook al doelwit van een ddos-aanval. Wie er achter de aanvallen zit of wat het motief is, kan de woordvoerder van SURF niet zeggen. Ook niet of er een verband is tussen de digitale aanvallen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt waar de aanvallen vandaan kwamen.

Geen invloed op zorg

De ddos-aanval die vrijdag opnieuw onder meer academische ziekenhuizen troft, had geen invloed op de zorg. Dat komt naar voren uit een rondgang langs de ziekenhuizen. Wel leidt het op een aantal plekken tot een tragere internetverbinding.

Bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) was sprake van vertraging in het netwerk, waar vooral thuiswerkers last van hebben. Volgens een woordvoerder was het bijvoorbeeld lastiger documenten uit de cloud te halen. Voor de zorg zelf had de aanval geen consequenties. “We houden het goed in de gaten, maar tot nu toe lijkt het mee te vallen.”

Ook het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) merkte intern weinig van de ddos-aanval. De externe verbindingen, bijvoorbeeld voor thuiswerkers, waren wel trager, aldus een woordvoerder. Ook bij het Amsterdam UMC hebben sommige medewerkers last gehad van langzamer internet. De aanval heeft volgens een woordvoerster geen gehad invloed op het patiëntensysteem.

Bij het UMC Utrecht werd de zorg eveneens niet getroffen en hebben ICT-collega’s hard gewerkt om eventuele storingen zo snel mogelijk op te lossen, laat een woordvoerster weten. Ook bij het Erasmus MC in Rotterdam en het Maastricht UMC+ bleven de problemen beperkt en had de aanval geen invloed op de zorg voor de patiënten. Het Radboudumc in Nijmegen zegt niet te zijn getroffen door de aanval. (ANP)