De Blije Borgh heeft nieuwe directeur bestuurder

VVT-organisatie De Blijde Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht heeft per 1 januari een nieuwe directeur: Wim de Geus.

Melle van Dijk, voorzitter raad van toezicht van De Blije Borgh, zegt over De Geus: “In Wim hebben wij een betrokken bestuurder gevonden met een brede ervaring in de zorg. Wim heeft zowel functies in de ziekenhuiszorg, als in de langdurige zorg vervuld. In Wim zien wij een bestuurder, die als verbindend leider en bruggenbouwer De Blije Borgh naar een volgende fase kan brengen. Dit is de komende jaren van belang voor de uitdagingen waar De Blije Borgh voor zal komen te staan.”

Vertrek

Ton Ruikes zal in januari de raad van bestuur verlaten. Van Dijk: “De raad van toezicht dankt Ton heel hartelijk, voor zijn inzet tijdens zijn interim-periode als directeur/bestuurder van De Blije Borgh, na het vertrek van Han Hendrikse.”

Vvt

De Blije Borgh is al ruim 50 jaar een gewaardeerde en goed presterende VVT-organisatie in Hendrik-Ido-Ambacht met grote netwerkrelaties binnen de gehele zorgketen in Drechtsteden en Rijnmond-Zuid.