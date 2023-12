De Bruin benoemd als bestuurder bij WoonZorgcentra Haaglanden

De Bruin heeft kennis en ervaring met toezichthoudende functies. Eerder was hij werkzaam als bestuurder bij Yulius en Antes. Hij staat voor samenwerken en bouwen aan goede zorg en een gezonde organisatie en laat zich daarbij graag inspireren door de dageljkse praktijk van de professionals en het beleid van financiers. De Bruin ziet het als zijn persoonlijke opdracht om een bijdrage te leveren aan het creëren van publieke waarde.

Met veertien woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere dagactiviteiten- en ontmoetingscentra is WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) een vooraanstaande zorgorganisatie in de regio Haaglanden. WZH is gespecialiseerd in het bieden van langdurige zorg, revalidatiezorg, behandeling en ondersteuning aan ouderen met lichamelijke beperkingen, ouderen met dementie en mensen met niet-aangeboren hersenletsel.