De Folter versterkt Pluryn-top

De raad van toezicht van Pluryn heeft Rolf de Folter benoemd tot tijdelijk lid van de raad van bestuur. Hij volgt in deze functie Jos Buijs op, wiens interim-periode op 1 september is geëindigd.

De Folter (68) heeft veel ervaring in het doorvoeren van strategische en organisatorische veranderprocessen, in verschillende sectoren van de gezondheidszorg. Recent was hij interim-bestuurder bij onder meer de Reiner Haga Groep en Treant Zorggroep.

Ontwikkeling

De Folter vormt nu bij de aanbieder van gehandicaptenzorg in Nijmegen samen met voorzitter Karel Verweij de raad van bestuur. “Ik heb er alle vertrouwen in dat met zijn benoeming de verdere ontwikkeling van Pluryn op het gebied van zorg, medewerkers en bedrijfsvoering voortvarend kan worden doorgezet”, aldus Verweij over De Folters komst.