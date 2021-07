De Friesland begint domeinoverstijgend loket

Medewerkers van dit loket helpen als niet duidelijk is vanuit welke wet de zorg of ondersteuning het beste geboden kan worden. Of hoe een passende oplossing kan worden gevonden voor een burger die tussen wal en schip dreigt te vallen. Dit alles zodat iemand zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

Korte lijnen

Steven Hofenk, directeur De Friesland: “Uit ervaring weten we dat het goed werkt om korte lijnen te hebben tussen de wijk- en gebiedsteams en De Friesland. Vaak kan dan een passende oplossing gevonden worden binnen de bestaande kaders en regelgeving. Met elkaar meedenken en kennis uitwisselen over de verschillende domeinen is hierbij erg belangrijk. Die korte lijnen creëren we met dit loket.”

Uitrol

De bedoeling is om de komende maanden ervaring op te doen en in de periode na de zomer tot eind dit jaar de dienstverlening beschikbaar te stellen voor alle Friese gemeenten. In de fase daarna gaat het loket open voor zorgverleners, bijvoorbeeld huisartsen en als het goed blijft gaan vervolgens ook voor de Friese burger.