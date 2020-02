De Gezinsmanager vervangt Juzt in West-Brabantse complexe jeugdhulp

De GezinsManager neemt de plaats in van Juzt in het West-Brabantse samenwerkingsverband Samen Deskundig, dat zich richt op de complexe jeugdhulp. De organisatie tekende onlangs een samenwerkingsovereenkomst met de andere partners SDW en GGZ WNB.

De GezinsManager houdt zich bezig met de aanpak van complexe gezinsproblemen en was tot nu toe actief in Zeeland en Midden-Brabant. Brigite van Haaften, bestuurder van SDW, is blij met deze samenwerking: “Veel gezinnen die door de afbouw van Juzt de hulp dreigden kwijt te raken, hebben we binnen de regio hulp kunnen bieden. Hierdoor blijft de zorg voor hen in goede handen. Dat was voor ons het meest belangrijk.” Volgens Els Govers, bestuurder van GGZ WNB komt er nu ook ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

In de zorgcombinatie Samen Deskundig bieden SDW, GGZ WNB en De GezinsManager specialistische behandelingen aan kinderen en jeugdigen. SDW is actief in de begeleiding en behandeling van kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. GGZ WNB houdt zich bezig met psychiatrische hulpverlening.