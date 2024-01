De helft van de ouderen met een heupfractuur overlijdt binnen een jaar

Dat stelt traumachirurg Detlef van der Velde in ANBO Magazine.

Traumageriatrie

In 2016 zette Van der Velde de afdeling traumageriatrie op in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Op deze afdeling werken traumachirurgen en geriaters nauw met elkaar samen. Ten behoeve van zijn onderzoek naar de zorg voor ouderen met een gebroken heup, houdt hij al twintig jaar data van zijn patiënten bij.

Heupfracturen

Het breken van een heup is een levensbedreigende situatie. Niet alleen de overlijdenspercentages na een heupbreuk zijn hoog, maar ook het aantal mensen dat een heup breekt. In Nederland gaat dat ieder jaar om 20.000 mensen. Dit zijn bijna allemaal ouderen, hun gemiddelde leeftijd is 84 jaar. Onder deze leeftijdsgroep is een gebroken heup de meest voorkomende oorzaak van een ziekenhuisopname. Het gros van de patiënten wordt direct geopereerd.

Complicaties

Uit het onderzoek van Van der Velde blijkt bovendien dat vier op de tien patiënten die een heupoperatie ondergingen, een complicatie oplopen als gevolg van de operatie. De meest voorkomende zijn longontsteking, urineweginfectie en verwardheid. Daarnaast ervaren veel patiënten na een heupbreuk psychische problemen, zoals depressies, angst en posttraumatische stress.Van der Velde: “Herstellen van een heupoperatie is echt topsport. Bij een kwetsbare toestand is die belasting soms gewoon te groot”.