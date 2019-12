Nieuwe rol

De Jeu trad in 2017 toe tot de raad van toezicht, waar hij momenteel nog vicevoorzitter van is. In een persbericht laat hij weten uit te kijken naar zijn nieuwe rol als voorzitter. Het Martini Ziekenhuis meldt in een afrondende fase te zijn met een nieuw lid en nieuwe vicevoorzitter als opvolger van De Jeu.