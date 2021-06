De Jonge: 15 miljoenste prik, vaccinatiebereidheid 87 procent

Interessant voor u

Nieuws Voor het eerst sinds september geen meldingen van coronasterfgevallen Dat het RIVM de afgelopen dag geen sterfgevallen heeft geregistreerd, betekent niet met zekerheid dat er het afgelopen etmaal ook daadwerkelijk geen enkel persoon is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wanneer een patiënt aan corona sterft, duurt het soms een tijdje voordat dit is verwerkt en geregistreerd. Op niveau van september Er kwamen […] Lees verder

Nieuws 175.000 extra Janssen-vaccins beschikbaar Door een extra levering zijn nu dus veel meer Janssen-vaccins beschikbaar. Mensen die hiermee geprikt willen worden, kunnen bellen naar het nummer 0800 1295. Van de eerste 200.000 waren vrijdagavond nog zo’n 15.000 Janssen-vaccins over. Het vaccin is vooral populair omdat één prik genoeg is, terwijl mensen die Moderna en Pfizer krijgen, twee keer geprikt […] Lees verder

Nieuws Gebrek aan personeel bij wegwerken ’corona-stuwmeer’ in zorg De gespecialiseerde behandelcentra, die door het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden gezien als belangrijke oplossing voor het stuwmeer aan uitgestelde operaties, lopen tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Door het budget De klinieken die zich toeleggen op bijvoorbeeld oog- en knieoperaties zijn al op volle toeren bezig met de wachtlijstzorg en zeggen […] Lees verder

Nieuws Inmiddels 185.000 prikafspraken voor Janssen-vaccin Er waren 200.000 prikken te vergeven. Dat betekent dat er nu nog plek is voor ongeveer 15.000 mensen. Het was vrijdag de derde dag dat mensen konden bellen met het speciale telefoonnummer 0800-1295. Volgens De Jonge is er vrijdag 53.000 keer gebeld door in totaal 38.000 mensen. Wachtlijst Op woensdag kreeg het callcenter 5,3 miljoen […] Lees verder