De Jonge belooft Kamer snel meer prikken

De Jonge denkt in april meer dan 2 miljoen mensen te laten prikken. In juni moeten dat er meer dan 5 miljoen zijn. Begin juli is dan de verwachting dat iedereen ouder dan achttien jaar een eerste prik heeft gekregen.

Priktempo

De minister reageerde op de zorgen van de Tweede Kamer over het vaccinatiebeleid en met name het priktempo, dat volgens meerdere partijen nog steeds te laag is. De Jonge zei in het coronadebat woensdag dat de landen in de hele EU ongeveer hetzelfde tempo van vaccineren hebben. Er is wel een verschil met het Verenigd Koninkrijk en Israël, die een stuk verder zijn.

Onder meer coalitiepartijen D66 en ChristenUnie wilden weten waarom niet meer mensen eerder ingeënt kunnen worden, in ieder geval met een eerste prik. De oppositie oordeelde harder. PVV-voorman Wilders sprak over het “geklungel” met de vaccins. Het vaccinatiebeleid is een “rommeltje”, zei PvdA-leider Ploumen. Azarkan van DENK wees op de grote voorraad vaccins, terwijl op hetzelfde moment medewerkers van de GGD “met de duimen draaien”.

Volgens hem wordt het steeds beter mogelijk om minder vaccins op voorraad te houden, omdat de leveringszekerheid toeneemt. Dat is bij Pfizer en Moderna meer het geval dan bij AstraZeneca. Positief van het laatste vaccin is “dat het net zoveel kost als een kopje koffie”, zei De Jonge. De producenten van de twee andere vaccins hebben een hogere winstmarge.

Te veel tijd tussen de eerste en tweede prik levert volgens de Jonge risico’s op. “Als je te lang wacht, neemt de bescherming af. En als dat gebeurt, dan geef je virusvarianten meer ruimte.” Dat kan leiden tot nog meer gezondheidsschade, waarschuwde De Jonge. De Kamer wil een spoedadvies van de Gezondheidsraad over de voor- en nadelen van uitstel van de tweede prik.

De verlenging van de harde lockdown tot en met 20 april kreeg ruime steun in de Kamer. Een deel van de oppositie was vooral ontstemd over de handhaving van de avondklok en de loos gebleken boodschap dat met Pasen, begin april, de terrassen open zouden kunnen. Een motie van de PVV om de terrassen dan alleen met Pasen toe te staan, kreeg amper steun.

Het coronadebat – dat ver over de avondklok heen ging – was het laatste debat van de Tweede Kamer in de oude samenstelling. De Kamer neemt dinsdag afscheid en woensdag wordt de nieuwe Kamer geïnstalleerd. (ANP)