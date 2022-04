De Jonge bereid mee te doen aan debat over mondkapjesdeal

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) is bereid donderdag mee te doen aan het debat over de mondkapjesdeal die het ministerie van Volksgezondheid sloot met Sywert van Lienden. Dat heeft De Jonge aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp laten weten, zegt De Jonge op Twitter.

De Jonge stelt dat het “staatsrechtelijk ongebruikelijk is” is om aan het debat mee te doen, aangezien hij momenteel geen minister van Volksgezondheid meer is. Maar hij “hecht er aan om de vragen die zijn opgekomen zelf te beantwoorden en de context te kunnen toelichten”.

De Jonge drong aan

De deal was in de vorige kabinetsperiode de verantwoordelijkheid van toenmalig minister voor Medische Zorg, Martin van Rijn. Maar uit app-verkeer dat de Volkskrant boven tafel kreeg, bleek onlangs dat De Jonge er bij een hoge ambtenaar op had aangedrongen om contact te zoeken met Van Lienden. Die was aan het begin van de coronacrisis erg kritisch op hoe de overheid probeerde voldoende beschermingsmiddelen te vergaren.

Helder bij debat

In principe is het onderzoek naar de mondkapjesdeal nu het terrein van de huidige minister voor Langdurige Zorg, Conny Helder. Zij zou het debat donderdag met de Kamer voeren. Haar woordvoerder laat weten dat Helder nog steeds bij het debat zal zijn. Of De Jonge daadwerkelijk bij het debat is, is aan de Tweede Kamer. (ANP)