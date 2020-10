De Jonge: coronatesten verwerken in Abu Dhabi gaat niet door

Het ministerie van Volksgezondheid onderhandelde al weken met het Nederlandse bedrijf Saltro over de mogelijkheid om in Abu Dhabi Nederlandse monsters te laten verwerken. Het lab in het emiraat zou in staat zijn dagelijks 10.000 tests te verwerken voor Nederland, maar dat is nu dus van de baan.

Gegevensbescherming

Volgens De Jonge is er “heel intensief” met Saltro gesproken om te zien of de gegevensbescherming voldoende kon worden gegarandeerd. “We hebben met elkaar geconcludeerd dat dat net niet afdoende lukt.” De Jonge is nog wel in gesprek met Saltro over het uitbreiden van de laboratoriumcapaciteit in Nederland. (ANP)