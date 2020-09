De Jonge: coronavaccin mogelijk begin 2021 beschikbaar

Als de laatste onderzoeken succesvol zijn, kan Nederland in de eerste maanden van volgend jaar beschikken over vaccins tegen Covid-19, schrijft zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Vier verschillende coronavaccins zitten nu in de laatste testfase. De resultaten van de studies worden mogelijk in het laatste kwartaal van dit jaar bekendgemaakt.

De vaccins worden centraal aangekocht door de Europese Commissie en zijn bestemd voor alle EU-landen. Onlangs werden gesprekken met zes vaccinproducenten positief afgesloten. Met twee bedrijven zijn inmiddels contracten gesloten.

Onderzoek bijwerkingen

Het hele traject voor de ontwikkeling van de vaccins is volgens de minister zeer uitgebreid en zorgvuldig, omdat de middelen absoluut veilig en effectief moeten zijn. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zal dat samen met het Europese medicijnagentschap EMA beoordelen. De onderzoeken blijven ook tijdens en na de vaccinatie doorlopen, onder meer naar mogelijke bijwerkingen. Als dit goed en snel in kaart kan worden gebracht, kan dit mogelijke onrust voorkomen of wegnemen, aldus De Jonge.

Stappenplan vaccinatie

De minister heeft een stappenplan opgesteld voor de vaccinatie in Nederland. Die is vrijwillig. Omdat het niet mogelijk is om iedereen in één keer te vaccineren, zal dat in fases gebeuren. Dat hangt af van de beschikbaarheid en of groepen mogelijk voorrang krijgen. De Gezondheidsraad zal daarover in november een advies uitbrengen, meldt De Jonge.

Als mensen via het vaccin beschermd zijn tegen het coronavirus, kunnen uiteindelijk de coronamaatregelen worden afgeschaft. Om terug te kunnen keren naar een samenleving met de vrijheid zoals voorheen, is het volgens de minister van belang dat veel mensen zich laten inenten.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, moet de informatie over het vaccin “breed beschikbaar, voor iedereen te begrijpen en goed vindbaar zijn”. Het kabinet werkt samen met het RIVM aan een communicatiecampagne. De minister wil in gesprek blijven met de samenleving en daarbij rekening houden met “emoties, gevoelens van spanning, zorgen en onzekerheid”. Ook zal actief worden opgetreden tegen desinformatie op sociale media. Een team van experts zal zich hiermee bezig gaan houden. (ANP)