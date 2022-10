De Jonge Dokter zet buddysysteem op voor beginnende artsen

Dat meldt vakblad Medisch Contact op 18 oktober. Jonge artsen zitten vaak met vragen die ze niet makkelijk kunnen stellen aan collega’s of opleiders. Sommige vragen voelen niet veilig, omdat afhankelijkheid kan meespelen. Het gaat dan om onderwerpen als stress over een nachtdienst, twijfels over de gekozen opleiding, bereikbaarheid van een supervisor of contacten met patiënten.

De Jonge Dokter (DJD) koppelt de vragensteller aan een geschikte buddy. Er zijn er nu ongeveer veertig actief. De beginnend arts bepaalt in overleg met de buddy de vorm en frequentie van het contact.