De Jonge: dragen mondkapjes is een advies

Zorgminister Hugo de Jonge wil inhoudelijk niet ingaan op de aankondigingen van supermarkten en andere winkels dat zij klanten die geen mondkapjes dragen, toch gewoon toelaten. “Het is vooralsnog een advies”, benadrukte hij dinsdagochtend in een eerste reactie.

“Er geldt een advies voor het winkelend publiek om een mondkapje te dragen. Maar het is vooralsnog een advies. We vragen eerst advies aan het OMT en op basis daarvan zullen wij een besluit nemen.”

‘Geen aanleiding’

De Jonge verwijst naar een advies van het Outbreak Management Team van deze zomer over de mogelijkheid van mondkapjes. “Op dit moment zien wij geen aanleiding, maar dat kan anders zijn als de besmettingsgraad oploopt. Die zien we nu oplopen.”

“We dachten, gezien het OMT-advies van de zomer, dat het nu misschien het moment is om opnieuw te kijken naar het advies dat eerder is gegeven en te kijken of het opnieuw moet worden gewogen. Vooruitlopend daarop, geldt in de drie bedoelde regio’s vooralsnog een advies”, aldus de minister. (ANP)