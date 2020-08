De Jonge: goed dat EU onze afspraken met farmaceut overneemt

Volgens De Jonge vallen hierdoor de kosten voor Nederland lager uit, omdat de voorinvesteringen nu ook door de rest van Europa worden gedragen. Het betekent niet dat Nederland minder doses vaccin krijgt dan eerder werd afgesproken met AstraZeneca, zegt de minister. Hij verwacht dat het vaccin “in de eerste maand, of in de eerste maanden van het komende jaar” beschikbaar is.

Veilig en effectief

Ook met producenten Sanofi en Janssen zijn afspraken gemaakt. Het is nog niet duidelijk wel vaccin als eerste op de markt komt. Het is volgens de minister mogelijk dat het ene vaccin effectiever blijkt dan het andere, maar dat Nederland waarschijnlijk “niet de luxe heeft” om eerst te bepalen welke het beste is. Wel staat vast dat vaccins die zijn toegelaten op de markt veilig en effectief zijn.

Geen vacccinatieplicht

De Jonge wil geen vaccinatieplicht. Wel erkent hij dat sommige mensen kritisch zijn en dat die groep goed voorgelicht moet worden over het nut van een vaccin. Omdat niet alle doses tegelijk worden geleverd, moeten er keuzes gemaakt worden wie als eerste gevaccineerd kan worden, zegt de minister. Ouderen, kwetsbaren en zorgmedewerkers krijgen waarschijnlijk voorrang, maar deze strategie wordt in het najaar verder uitgewerkt, aldus De Jonge. (ANP)