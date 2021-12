De Jonge: groene vinkjes niet ingetrokken na een positieve test

Het kabinet gaat in de app CoronaCheck geen groene vinkjes intrekken als mensen positief getest zijn op het coronavirus. De Tweede Kamer had daar wel om gevraagd. De app en de systemen achter de app zouden daarvoor aangepast moeten worden. Dat levert allerlei grote privacybezwaren op, schrijft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een brief aan de Kamer. Hij betwijfelt bovendien of het zin heeft.