De Jonge: hogere vaccinatiegraad ‘neveneffect’ van toegangsbewijzen

Het hoofddoel van het plan om coronatoegangsbewijzen breder in te zetten, is om te voorkomen dat te veel mensen tegelijk ziek worden en de zorg overbelasten. Dat meer mensen zich misschien zullen laten vaccineren, is “een neveneffect”, zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Hij wilde niet bevestigen dat morgen wordt aangekondigd dat de bewijzen op meer plekken verplicht vertoond moeten worden, zoals Haagse bronnen melden.

De Jonge weersprak kritiek dat mensen die nog niet gevaccineerd zijn door de bredere inzet van toegangsbewijzen onder druk gezet worden om alsnog een prik te halen. “Coronatoegangsbewijzen bieden altijd het alternatief om je dan maar te laten testen. Het is natuurlijk geen dwang, het wordt ook niet lang overal gebruikt.” Hij benadrukt bovendien dat veel meer landen in West-Europa om bewijzen vragen, en dat ze ook in Nederland al vaak worden ingezet. “Iedereen die in het weekend naar het voetbal gaat, heeft gewoon die CoronaCheck-app op zijn telefoon en laat gewoon dat groene vinkje zien. Daar hoor ik zelden klachten over.”

Handhaving

Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus wilde ook niet vooruitlopen op de besluitvorming rond de coronamaatregelen. Wel zei hij dat de handhaving van de regels een belangrijke rol zal spelen in de afweging om regels in te voeren of juist te schrappen. “U mag van mij aannemen dat de besluitvorming die er komt, ook op het punt van handhaving en andere zaken, zeer goed afgewogen is.” (ANP)