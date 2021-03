De Jonge kritisch over proef rond theatershow Guido Weijers

Fieldlab Evenementen laat weten wel tevreden te zijn met de opkomst bij de coronatest na de proefvoorstelling. “Ik begrijp dat minister De Jonge graag 100 procent deelname aan de test op dag vijf wil zien, maar heel eerlijk: wij zijn juist tevreden met een opkomst van bijna 80 procent bij een tweede test”, reageert Andreas Voss, hoofdonderzoeker van Fieldlab Evenementen. “Die test mogen wij niet verplicht stellen. Het is een dringend verzoek aan mensen die de beloning reeds hebben ontvangen. Zij moeten uit het gehele land voor deze test naar één van de vier door ons aangewezen locaties in Nederland – nota bene alleen op de donderdagmiddag.”

Risicomodel

Volgens Voss is de test op de vijfde dag na het evenement niet van belang voor het succes van de evenementen en “de kwaliteit van de verzamelde data en het risicomodel dat eruit wordt afgeleid”, aldus Voss. “Het is uitsluitend opgenomen om mogelijke verspreiding via een besmettelijke deelnemer te verlagen. Alle Fieldlab-resultaten zijn op basis van contacten, gedrag en risicoberekeningen. We doen dus een gedragsonderzoek en zijn onder meer geïnteresseerd in onderlinge contactmomenten en contactduur tijdens de evenementen. Die data, die we nu verzamelen, boet niet in aan kracht.”

Geen nieuwe meldingen

Ook Guido Weijers reageerde op Twitter op de uitspraak van De Jonge. Hij benadrukte dat alle bezoekers van tevoren getest zijn en dat een deel ter plaatse voor de tweede keer is getest. “80 procent heeft zich een week later nog eens laten testen. Van de overige 20 procent zijn bij GGD nul meldingen van besmetting binnengekomen”, schrijft Weijers. “Ik leg het Hugo de Jonge graag eens uit. Als hij durft.”

Vertrouwen

De minister is niet voor een testplicht. “Wij moeten erop vertrouwen dat deelnemers zich laten testen”, zei hij. (ANP)