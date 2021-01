De Jonge: kwetsbaren dalijk sneller ingeënt

Onzeker wanneer

Onzeker is nog wel wanneer de extra vaccins precies naar Nederland komen. “We zullen met Pfizer in gesprek moeten en met de Europese Commissie over wanneer en hoeveel precies in welke kwartalen, maar dit is heel goed nieuws”, aldus De Jonge vrijdag na de ministerraad.

Voor op schema

De ruim 400.000 vaccins die Nederland tot nu toe ontvangen heeft zijn inmiddels allemaal vergeven. Ze zijn óf al ingespoten, óf er staat een afspraak gepland om dat te doen. “Daarmee liggen we voor op schema”, zegt De Jonge.

Thuiswonende ouderen

De extra doses van Pfizer/BioNTech helpen volgens De Jonge om snel te kunnen met het inenten van ouderen thuis. Tot nu toe gaan de beschikbare vaccins nog naar zorgpersoneel dat in aanraking komt met coronapatiënten, bijvoorbeeld op de ambulance of de intensive care, en naar verzorgenden in verpleeghuizen.

AstraZeneca

“Het andere goede nieuws van vandaag is dat er echt zicht is op een start met AstraZeneca”, zegt De Jonge. Een toelatingsverzoek voor het vaccin van die Britse farmaceut in de EU wordt naar verwachting nog deze maand behandeld. Daarmee kunnen “sneller dan gepland” andere zorgmedewerkers worden geprikt. (ANP)