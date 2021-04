De Jonge laat effecten uitstel tweede prik verder onderzoeken

Het adviesorgaan temperde zelf al wel gelijk de verwachtingen van deze te nemen maatregel. Mogelijk scheelt het een tot vijf ziekenhuisopnames per dag, maar dit eerste effect is pas vanaf eind mei merkbaar. Op de kortere termijn zal het de druk op de zorg dus niet verlichten. Pas als er veel tweede prikken gepland staan, zal het effect groter zijn. Nu worden voornamelijk nog eerste prikken gezet. Het advies van de Gezondheidsraad was geen aanbeveling, maar eerder een optie om “in overweging” te nemen.

Vaccinatiebereidheid

De Jonge denkt dat het afzeggen of uitstellen van al geplande tweede prikken de vaccinatiebereidheid geen goed zal doen. Het zou nu vooral voor 70-plussers opgaan, omdat vooral die groep al in aanmerking komt voor een tweede prik. Bovendien zou het teveel werk zijn qua uitvoering, omdat 1,4 miljoen afspraken verzet moeten worden. “Ik wil niet tornen aan reeds gemaakte afspraken”, aldus De Jonge.

Verder vindt hij het “niet aantrekkelijk” voor jongeren om de tweede prik uit te stellen, aangezien zij daardoor pas laat volledig beschermd zijn. “We moeten de geringe voordelen van het uitstellen van de tweede prik dus opwegen tegen de nadelen die het heeft”, schrijft De Jonge. Hij wil er “zo snel mogelijk” op terugkomen. (ANP)