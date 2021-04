De Jonge: N-Limburg kan kwetsbaren met restjes blijven prikken

De GGD in Noord-Limburg kan doorgaan met het vaccineren van kwetsbare mensen als er restjes vaccin overblijven aan het einde van de dag. Dat zei minister Hugo de Jonge donderdag in de Tweede Kamer.

De Volkskrant berichtte eerder op de dag dat de zuidelijke GGD-afdeling was opgedragen te stoppen met de werkwijze.