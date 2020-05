De Jonge sluit eerdere versoepeling verpleeghuizen niet uit

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) sluit niet uit dat mensen in verpleeghuizen al vóór 15 juli weer meerdere mensen op bezoek kunnen krijgen. Tegelijkertijd temperde de minister woensdag de verwachtingen. “We doen het heel stapsgewijs, en dat moeten we blijven doen”, aldus De Jonge.



Sinds deze week mogen bewoners in verpleeghuizen één vaste bezoeker ontvangen, tenzij er corona is vastgesteld. Vanaf 15 juli mogen er meer bezoekers langskomen. Maar dat vinden verpleeghuizen niet snel genoeg, liet branchevereniging voor zorgorganisaties ActiZ eerder woensdag weten. “Dat offer is te zwaar voor mensen die in hun laatste levensfase zitten”, aldus ActiZ.

Maatwerk

De Jonge snapt de zorgen. “Maar er is wel maatwerk nodig”, zei hij na het crisisberaad van het kabinet. “Ik ga graag het gesprek met hen aan. Ik sluit zeker niet uit dat voor 15 juli er al meer dan één bezoeker kan komen.” Tegelijkertijd benadrukt hij dat de strenge bezoekregels de afgelopen tijd nodig waren. “We hebben gezien hoe ongelooflijk kwetsbaar die mensen daar zijn.” (ANP)