De Jonge: tweede AstraZeneca-prik voortaan na 4 tot 12 weken

Mensen die met AstraZeneca worden ingeënt, kunnen voortaan sneller hun tweede prik krijgen. Met de GGD’en, ziekenhuizen en huisartsen is afgesproken dat ze hem zo snel mogelijk toedienen, binnen vier tot twaalf weken. Dat heeft demissionair coronaminister Hugo de Jonge besloten, naar aanleiding van een nieuw advies van de Gezondheidsraad. Voorwaarde is wel dat er genoeg doses beschikbaar komen.

De afgelopen maanden werd tussen de eerste en tweede prik een interval van twaalf weken aangehouden. Daar waren twee redenen voor. Er was eerder dit jaar weinig vaccin beschikbaar en door twaalf weken tussen de eerste en tweede prik aan te houden, konden er sneller meer mensen een eerste prik krijgen. Nu kunnen alle huisartsen de tweede prik uiterlijk eind juni toedienen. De GGD’en proberen dat al voor 20 juni te doen, zei de minister.

Daarnaast zou het vaccin betere bescherming tegen het virus bieden als er langer werd gewacht met de tweede prik. Het onderzoek waarop die conclusie was gebaseerd “kent echter een aantal beperkingen, waardoor aan de resultaten geen conclusies kunnen worden verbonden”, stelt de Gezondheidsraad nu. Sneller prikken heeft bovendien als voordeel dat mensen eerder beschermd zijn. Dat is “ook van toegevoegde waarde”, aldus de minister.

Volgens De Jonge is de kortere periode tussen de eerste en tweede prik vooral een meevaller voor 60- tot 64-jarigen. In theorie zouden zij tot vier weken eerder dan gepland hun inenting kunnen krijgen en daardoor al in de zomer goed beschermd kunnen zijn.

Of dat lukt is nog de vraag. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) wijst erop dat de afspraken voor de tweede prik al vaak gepland staan. Het zal per huisarts verschillen of het lukt om die afspraak te verzetten. Bovendien is het nog niet zeker of de doses op tijd aankomen, merkt de vereniging op. De LHV zegt wel blij te zijn dat artsen nu flexibeler zijn in de planning van hun vaccinaties.

Komende week komen er volgens De Jonge zo’n 400.000 doses AstraZeneca binnen. De week erna staan er geen leveringen op de planning en hoe het de rest van juni precies zal lopen is nog onduidelijk. Toch is de minister optimistisch dat er voldoende flesjes aankomen om alle huisartsen en andere prikkers te bevoorraden. Het middel wordt ook toegediend aan medewerkers uit ziekenhuizen en andere instellingen. (ANP)