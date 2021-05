De Jonge wil advies RIVM over eerder inenten zwangere vrouwen

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge wil weten of het verstandig is zwangere vrouwen voorrang te geven bij het vaccineren tegen corona. Hij heeft aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om uit te zoeken of zwangere vrouwen meer risico lopen op een ernstig verloop van een corona-infectie. Als dat het geval is, wil De Jonge weten of dat aanleiding is om zwangeren voorrang te geven bij het vaccineren.