De meeste 55-plussers willen niet meer verhuizen

Nederland telt steeds meer ouderen die bovendien steeds hogere leeftijden bereiken. Daardoor groeit de behoefte aan woningen die geschikt zijn voor ouderen. Dat roept volgens de onderzoekers de vraag op hoe we daar in Nederland mee om moeten gaan.

Verhuizen geniet bij de meerderheid van de 55-plussers niet de voorkeur. Ze noemen vaak als reden dat ze tevreden zijn met het huis waarin ze wonen en ook dat ze gesteld zijn op de buurt. De groep die nog wel wil verhuizen, denkt daarbij vooral aan een flat, appartement of seniorenwoning. Hierbij zijn alleen de mensen ondervraagd die nog niet in een huis wonen dat gebouwd of geschikt gemaakt is voor de oude dag. Het idee om bij de kinderen in te wonen wordt door een meerderheid resoluut afgewezen.

Twee op de drie 55-plussers vinden de woning waarin ze momenteel zitten al geschikt voor hun oude dag. Mocht de woning toch niet voldoen, dan verkiest een op de drie het aanpassen van de woning boven verhuizen. Een groot deel overweegt om dan een traplift aan te schaffen. Ze noemen ook kleinere aanpassingen, zoals beugels, steunen en aangepaste drempels plaatsen. (ANP)