De nieuwe Zorgstandaard Dementie is er

Dementiezorg

Met de Zorgstandaard Dementie 2020 kunnen dementienetwerken hun dementiezorg persoonsgericht en integraal verbeteren. Het Zorginstituut heeft de Zorgstandaard Dementie geautoriseerd nadat meer dan twintig partijen deze hebben onderschreven. Daaronder vertegenwoordigers van zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers en de zorgverzekeraars, en vele beroepsorganisaties. De Zorgstandaard Dementie 2020 vervangt die uit 2013.

Heldere visie

‘Wij hebben nu een heldere visie ontwikkeld op persoonsgerichte en integrale zorg voor personen met dementie en mantelzorgers’, vertelt Robbert Huijsman, voorzitter van de werkgroep. ‘Kern daarvan is het mensbeeld in plaats van het ziektebeeld: zo lang mogelijk mens zijn en regie houden, met gezamenlijke besluitvorming en respect voor de eigen wensen en behoeften van de unieke persoon, ook bij gevorderde dementie.’

Juiste hulp op juiste moment

Die visie komt terug in alle fasen van het dementietraject, van de niet-pluisfase tot en met de stervensfase en de nazorg voor mantelzorgers, opdat de juiste persoon de juiste hulp op het juiste moment kan geven. Belangrijke “hoekstenen” zijn: één zorgleefplan, casemanagement en gecoördineerde netwerkzorg. Huijsman: ‘Uiteindelijk zijn we gekomen tot 25 concrete aanbevelingen voor wat goede dementiezorg en -ondersteuning is. Ook hebben we 12 kwaliteitsindicatoren benoemd. Die zijn overigens niet verplicht maar alle betrokken partijen hebben die omarmd als hulpmiddel voor leren en verbeteren.’

Nadruk op “wat” en “waarom”

De focus van de Zorgstandaard Dementie ligt op het wat en waarom van persoonsgerichte en integrale zorg, niet op het wie en hoe. Projectleider Rinske Boomstra: ‘Die uitwerking van wie en hoe hoort thuis in richtlijnontwikkeling en regionale zorgprogrammering. Daar liggen ook de prestaties, contractering en eventuele verantwoording. Met deze Zorgstandaard Dementie geven we vooral een verbindende visie en een perspectief om het hele dementietraject te kunnen verbeteren. En het mooie is dat we hem echt in gezamenlijkheid hebben ontwikkeld.’

Kwaliteitsindicatoren

Volgens de makers bestaat de nieuwe Zorgstandaard uit een samenhangende benadering van het hele dementietraject, van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Er is nadrukkelijk aandacht voor mensen met een migratie-achtergrond en jonge mensen met dementie en er staan 25 concrete aanbevelingen in, evenals 12 (niet verplichtende) kwaliteitsindicatoren op het gebied van structuur, proces en uitkomst. Gezien het grote aantal betrokken organisaties bij de totstandkoming ervan, heeft de nieuwe Zorgstandaard een breed draagvlak.