‘De overheid bevordert kwakzalverij’

Dat laat de Vereniging tegen de Kwakzalverij weten bij de bekendmaking van de genomineerden voor de meester Kackadorisprijs 2022.

Kwakzalverij

Jaarlijks wordt door de Vereniging tegen de Kwakzalverij de meester Kackadorisprijs uitgereikt aan een persoon of organisatie die de kwakzalverij in ruime mate heeft bevorderd, maar zonder zelf kwakzalverij te bedrijven. Opvallend is dat onder de vijf genomineerden voor deze prijs dit jaar drie personen een (semi-)overheidsfunctie hebben. Het gaat om: minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inhoudelijk verantwoordelijk voor het programma Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP) van het UWV, Jaap de Hoop Scheffer, voorzitter van het Kapittel der Civiele Orden, en Lotte Brugman, officier van justitie bij het Expertisecentrum Medische Zaken van het Openbaar Ministerie.

STAP

Het UWV-programma STAP kent scholingssubsidies toe aan opleidingen tot betaald werk. Onder die opleidingen zit een aanzienlijk aantal cursussen in aperte kwakzalverij. Het UWV stelt dat het slechts uitvoeringsorgaan is en deze cursussen moet subsidiëren. Daarom wordt de uiteindelijk verantwoordelijke minister van SZW, Karien van Gennip, en met haar de Toetsingskamer Kwaliteitscontrole STAP Opleidingen, genomineerd.

Lintjes

Het Kapittel is het uitvoeringsorgaan dat toeziet op het stelsel van Koninklijke onderscheidingen, sinds 2014 onder voorzitterschap van Jaap de Hoop Scheffer. Jaarlijks deelt hij lintjes uit aan kwakzalvende artsen, ondanks protest van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Chiropractors

Lotte Brugman was namens het Openbaar Ministerie betrokken bij een zaak tegen een chiropractor na wiens behandeling door nekmanipulatie een gezonde jongeman levenslang invalide werd. Zij koos ervoor als ’deskundigen’ twee chiropractors in te schakelen. Zo werd de uitkomst – namelijk vrijspraak – van tevoren al waarschijnlijk.

Bekendmaking meester Kackadorisprijs

De twee overige genomineerden zijn het tv-programma Op1, dat false balance verslaggeving bedrijft door overduidelijke onzin van antivaxers veel te veel ruimte te geven en het tijdschrift Ouders van Nu, dat kwakzalverij als osteopathie, homeopathie en acupunctuur aanbeveelt bij klachten van kleine kinderen.

De winnaar van de meester Kackadorisprijs 2022 zal op 1 oktober worden bekendgemaakt.