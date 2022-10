De Pier Groep en welzijnsaanbieder Minters fuseren

De Pier Groep en Minters gaan per 1 januari 2023 fuseren. In deze holding zitten ook MEE Rotterdam Rijnmond en Scala Jeugdprofessionals. De Pier Groep gaat met een eenhoofdig bestuur verder.

Aanleiding voor de overname is de aanbesteding voor het jeugdmodel Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die in april 2022 is gegund aan jeugdhulporganisatie Mevis. De wijkteams jeugd van Minters gaan hierin op. De jeugdmedewerkers van Minters worden onderdeel van dit nieuwe bestel. Zij zetten hun werkzaamheden voort binnen Scala Jeugdprofessionals.

Eenhoofdig bestuur

Per 1 januari 2023 wordt Minters overgenomen door De Pier Groep. Met deze bestuurlijke fusie blijft Minters als stichting onder de holding bestaan. Franc Bongaerts neemt als huidige bestuurder van Minters op 19 december 2022 afscheid.



Om deze ontwikkeling verder vorm te geven heeft de raad van toezicht van Minters in overleg met de bestuurder besloten het voorbereidingstraject voor de overgang naar De Pier Groep in handen te geven van Tjalliëlle Muller. Zij is vanaf 1 november interim-bestuurder van Minters. Vanaf 1 januari vormt Richard Scalzo, bestuurder van De Pier Groep, formeel het bestuur van stichting Minters.