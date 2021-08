De Rijnhoven erkend als opleidingsinstelling

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van artsenkoepel KNMG verleent deze erkenning. De RGS baseert haar besluit op de Regeling specialismen en profielen geneeskunst, Kaderbesluit CGS, het specifiek besluit specialisme ouderengeneeskunde en de Beleidsregels RGS en de nadere richtlijnen erkenningen.

Specialisten ouderengeneeskunde en gz-psychologen

De Rijnhoven is een organisatie voor psychogeriatrie, somatiek en gerontopsychiatrie zowel intramuraal als in de thuiszorg. Sinds een aantal jaren leidt de organisatie ook specialisten ouderengeneeskunde en gz-psychologen op. Daarnaast is er een academie voor zij-instromers en medewerkers die een diploma voor een hoger niveau willen halen. De Rijnhoven biedt jaarlijks ook aan zo’n tweehonderd mbo- en hbo-studenten een stageplaats. In het najaar van 2021 gaat de afdeling Onderzoek van start om zo aan te sluiten bij academische netwerken.