De Rijnhoven krijgt nieuwe voorzitter rvt

Smid was eerder onder andere directeur van ZonMW en waarnemend en plaatsvervangend directeur bij VWS. Sinds begin 2020 is hij verbonden aan ZonMW als adviseur en heeft hij verschillende nevenfuncties als adviseur en toezichthouder in de gezondheidszorg.

Utrecht

De Rijnhoven is een organisatie voor psychogeriatrie, somatiek en gerontopsychiatrie zowel intramuraal als in de thuiszorg. De organisatie heeft locaties in de stad Utrecht en het westen van de provincie. In de stad is De Rijnhoven ook voorkeursaanbieder in de thuiszorg. De behandeldienst van De Rijnhoven werkt voor een groot aantal zorgorganisaties in de regio en in de eerste lijn.